En vísperas de Navidad, afamado conductor de TV Azteca revela que alguna vez fue "ratero"

Ciudad de México.- Es posible que muchas personas tengan un pasado complicado, esto incluye a los famosos, quienes de vez en cuando logran juntar el valor necesario para reconocer que hace algunos ayeres actuaron de una manera cuestionable.

Recientemente, el afamado conductor de TV Azteca y participante de LOL 3, El 'Capi' Pérez, reveló que hace algunos años fue castigado por 'El Niño Dios' por ser "ratero" y "corrupto", hecho que declaró durante una entrevista para TVyNovelas.

Resulta ser que, cuando era adolescente 'El Capi' se dedicaba a entregar volantes, pero había ocasiones en las que no entregaba todos, algo que actualmente es considerado como deshonesto por el comediante.

En una ocasión, ya de adolescente, no tanto niño, estuve repartiendo volantes y sí hice actos de deshonestidad: no entregaba todos los volantes, me saltaba las trancas en mi trabajo... espero que mis jefes de entonces no se enteren de esto.