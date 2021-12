Luto en 'Hoy': Tras 'pleito' con ejecutivos de Televisa, exactriz de TV Azteca da terrible noticia

Ciudad de México.- Una querida exactriz de telenovelas de TV Azteca da una terrible noticia a la prensa luego de haber participado en el programa Hoy hace unos días y haber tenido un pleito con Televisa hace unos años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Ivonne Montero, quien a más de tres años de la muerte de su expareja Fabio Melanitto, confesó que las rencillas con la madre del cantante continúan, así como las dudas sobre el origen de su hija Antonella.

Tras la reciente muerte del abuelo paterno de su hija este año en Italia, Montero reveló que el señor se quedó con las ganas de conocer a su nieta, debido a que la emergencia sanitaria de Covid-19 les impidió viajar, a pesar de que la madre de Fabio no quiere saber de la niña.

De la misma manera, la actriz recordó el momento en que su entonces suegra le hizo saber su descontento por el romance que mantenía con Fabio.

Días antes de casarnos ella me dijo que esa relación no estaba bien y con todo lo que paso prefiere pensar que no es su nieta y no se da cuenta que es igualita a su papá. Ella no me quería por la diferencia de edades".