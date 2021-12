Luto en Televisa: Tras acabar sin trabajo y años desaparecida, villana de novelas da trágica noticia

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas de Televisa, quien tenía desde 2019 desaparecida del medio y de redes sociales luego de un fuerte escándalo en el 2018, reaparece con una devastadora noticia y se viste de luto.

Se trata de la querida actriz Daniela Castro, quien inició su carrera en 1986 al debutar en Cachún, cachún, ra-ra. Después de esto participó en telenovelas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable en 2017, su último proyecto antes de desaparecer.

Como se recordará, en 2018 fue acusada de robo por una conocida tienda departamental en Texas, Estados Unidos y fue arrestada. El suceso desató polémica y la reputación de la actriz resultó gravemente afectada.

Daniela pagó su fianza para enfrentar el proceso en libertad y a los meses fue declarada inocente de todos los cargos. Aunque compartió que planeaba contrademandar a la tienda por haber dañado su carrera y a su familia, desapareció y se alejó del ojo público.

Desde 2019 no se sabía nada de ella, pero la semana pasada Daniela reapareció para pronunciarse sobre la muerte de su padre, Javier Castro, quien falleció el pasado 17 de diciembre luego de presentar complicaciones por Covid-19.

Consternada y al borde del llanto, Daniela compartió su sentir al despedir a su padre:

Entre lágrimas, durante la misa, la hija de Daniela y nieta de Javier no pudo evitar romper en llanto al leer una emotiva carta de despedida, conmoviendo a todos. Sobre si haría una serie sobre la vida de su padre, la actriz mencionó:

No estoy en ese momento para ver si la serie o no la serie (...) No nada más mi papá, los hermanos Castro, una dinastía importantísima en el medio de la música. Fue el primer grupo musical que inauguró el Caesar's Palace en Las Vegas".