Mi horóscopo de hoy 24 de diciembre: Mhoni Vidente y las predicciones para tu signo en Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es viernes 24 de diciembre, día en el que se celebra la Nochebuena por lo que debes saber cuál es el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal. Consúltalo aquí junto con las predicciones de Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de este viernes

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos para este viernes 24 de diciembre

Aries

Viene estabilidad perfecta en el amor, procure tenerla así. Juegue a la lotería o alguna apuesta, está de suerte. Una novedad en su trabajo le traerá mucha paz económica. Si duerme mal puede que tenga dolores de cuello.

Tauro

Con los asuntos del amor, no sea tan severo ni cerrado; alguien desea conquistar su corazón. Su situación financiera actual se irá modificando. En todo lo del trabajo, estará en un excelente momento. Cuidado con los cambios de temperatura.

Géminis

Si sigue con sus berrinches e inseguridad, su pareja se va a molestar y podría dejarla. Las perspectivas de dinero son muy prometedoras. tendrá mucha creatividad para vender sus ideas en su empresa. De los nervios tendrá problemas.

Cáncer

La seguridad le causa un gran deseo, pero le traerá problemas con su pareja. No es momento de jugar con su dinero; mejor guárdelo. Rompa con las limitaciones y goce de lo que quiera en esta Navidad. Tenga cuidado con los esfuerzos en su espalda.

Leo

Todo irá muy bien con sus amigos y seres queridos en esta cena de Navidad. Podrían tratar de jugarle mal en esas nuevas inversiones. Las labores se realizaràn con mucha calma y satisfacción. Todo en orden en su sistema digestivo.

Virgo

Si es de los que tiene pareja, pueden que todo en su vida gire a organizar una boda. La decisión que ha tomado en estos días cambiará su economía. Ambiente tranquilo en el lugar donde labora. Tal vez un mal paso le cause un moretó.

Libra

Calma absoluta en lo que al romance se refiere. Jornada perfecta para cobrar el dinero que prestó a un familiar; Navidad lo protege. El agobio no es bueno para terminar el trabajo. No haga muchos gastos o se estresará y se resentirá.

Escorpio

No deje que un extraño le use para resolver sus necesidades carnales. Sorpresas magníficas en su cuenta del banco. Se abre para usted una nueva etapa en su trabajo. No se exceda bebiendo tanto alcohol, recuerde que es un depresivo.

Sagitario

Su energía romántica estará a flor de piel en estas fechas. Ya es tarde para arrepentirse de las compras excesivas realizadas; aprenda sus errores. Confíe en el logro de sus metas en el trabajo. El organismo empezará a cobrarle factura si comete excesos.

Capricornio

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Administre bien el dinero. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

Acuario

Conseguirá que sea una gran noche con su familia y será más feliz que nunca. En los asuntos de dinero tiene la suerte de su lado. Aprenda a delegar en las responsabilidades en la oficina. Los nervios acumulados hoy lo cansarán.

Piscis

En sus relaciones, estará más tierno y dulce que nunca con su familia y pareja. Controle las compras en esta Navidad, puede surgir cualquier contratiempo. Hay algún compañero que está celoso de su desempeño laboral.

Fuente: Staff