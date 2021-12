Shock en Televisa: Silvia Pinal pasará triste Navidad internada en hospital; revelan estado de salud

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Silvia Pinal lamentablemente no pasará una Navidad como hubiera querido y sus hijos acaban de confirmar que lamentablemente estará sola durante toda la Nochebuena y el 25 de diciembre debido a que dio positivo a Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría de TV Azteca, la cantante y actriz Sylvia Pasquel compartió los últimos detalles de cómo se encuentra la también productora originaria de Guaymas, Sonora.

El doctor me dice que está perfecta, que la arritmia (se controló) y no van a tenerle que poner el catéter, total, de su corazón está bien, la están vigilando de sus vías urinarias porque trae unos problemitas y no presenta síntomas (de Covid)", contó.