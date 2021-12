Sin dinero y desempleado: Tras hundirse en drogas y acabar de indigente, actor vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa, quien confesó que cuando se hundió en adicciones terminó como "pordiosero" vagando por las calles y perdió todo su dinero, reaparece en Televisa y hace fuertes confesiones sobre su vida.

Se trata de Carlos Bonavides, quien popularizó el personaje 'Huicho Domínguez' que interpretó en la telenovela El Premio Mayor y estuvo bailando con Laura Bozzo y Anel Noreña en la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El comediante de 82 años confesó en 2019 para el programa Ventaneando de TV Azteca que sus vicios lo hicieron hasta vivir como indigente, pues terminó durmiendo en las calles y no tenía ni qué comer.

Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero. Me he recuperado y quiero dar este mensaje (...) El alcoholismo y la drogadicción son enemigos que hay que afrontarlos con valor", dijo.

Y agregó: "Las adicciones te llevan a un fracaso general, pero si tocas fondo, el ser humano se muere o se va para arriba (...) llevo más de 10 años de no drogarme y no alcoholizarme, he estado en sobriedad gracias a mi esposa e hijo".

Bonavides cayó en un hoyo tan profundo que incluso reveló en entrevista para el programa Hoy que perdió todo su dinero y hasta recordó todas las veces que deliraba y hasta se le aparecía el diablo en sus alucinaciones cuando se drogaba.

En plena pandemia, el actor reveló que se sentía despreciado por las televisoras pues contó que ya no le daban trabajo debido a su edad. Aunque se dijo que había sido vetado de Televisa por esto, al parecer este 'castigo' fue levantado este año.

Ahora, el histrión reaparece en Televisa en el programa ¿Quién está mintiendo? conducido por Silvia Olmedo por el canal de paga Unicable. Junto a Vanessa Arias, estuvo de invitado para determinar cuál de las parejas que asistió al programa mentía.

Conmovido por todas las historias, el comediante decidió dar un mensaje a todos sobre cómo cambió su vida al dejar las adicciones.

La vida es muy corta. Pasa muy rápidamente. Tengo 82 años y he tenido muchas relaciones. Tengo un hijo de 13 años porque hace 18 años me casé y dejé el alcohol y drogas y de sufrir porque era un cobarde".

Y añadió: "En las relaciones humanas entre un hombre y una mujer para que se sostenga esa relación debe existir tolerancia. La tolerancia cuando se sale del ámbito de casa-dos hay otras personas que influyen y si estas influyen de una manera negativa simple y sencillamente enferman el espíritu".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable y Programa Hoy