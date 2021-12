Tras 10 años en TV Azteca y dejar Televisa, querida actriz confirma su 'retiro' de las novelas

Ciudad de México.- La afamada actriz Adriana Louvier, quien ha trabajado en exitosos proyectos de TV Azteca y Televisa, reapareció ante los medios de comunicación y por primera vez habló sobre su retiro de las telenovelas.

Sin duda alguna uno de los más grandes éxitos de la artista de 41 años fue haber formado parte del melodrama Amor en Custodia, en donde interpretó a 'Tatiana Aguirre'.

Pero durante sus 10 años de trayectoria en el Ajusco, también hizo otros grandes papeles en telenovelas como Golpe Bajo, Top Models, Ángel, las alas del amor, Tengo todo excepto a ti, entre otras tantas.

Cuando Louvier llegó a San Ángel en 2009, las oportunidades laborales no le faltaron, incluso durante una entrevista con TV Notas declaró que el cambio de televisora es una de sus mejores decisiones de su vida. Otro de los proyectos que marcó su vida fue Corona de lágrimas.

Fue la mejor decisión que pude haber tomado, agradezco a Televisa y al 'Güero' Castro que me hayan dado ese personaje", expresó la actriz.

Aunque ya comenzó la grabación de la segunda temporada del melodrama Corona de Lágrimas, se sabe que Adriana no forma parte del elenco y es que según información brindada por distintos medios, ella misma renunció al papel de 'Olga Ancira'.

En una reciente entrevista que brindó al programa Sale el Sol, la actriz mexicana confesó que se retiró de las telenovelas y también del teatro debido a que tiene mucho trabajo en el cine y explicó que se la ha pasado grabando de película en película.

Más bien he estado haciendo cine, generalmente hacía una película y después combinaba cine y televisión, pero desde Caer en tentación (2018) he ido haciendo varias películas", contó.

La mexicana de 41 años contó que el próximo 2022 estrenará al menos tres filmes y además una serie pero no dijo que tenga planes de volver a los melodramas.

Durante la charla, 'La Louvier' confesó al matutino de Imagen TV que ella y su esposo Carlos Augusto ya no están apurados ni preocupados por convertirse en madre como lo estuvo años atrás.

¡Ay!, me siguen preguntando de eso, ¡no puede ser!... yo creo que por lo pronto ya no… obviamente es algo platicado, con esta situación de la pandemia también nos hizo reflexionar varias cosas, y por motivos personales también nuestros, si llega está increíble, pero no, ya no estamos buscando", declaró.