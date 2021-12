Tras perder exclusividad en Televisa, exconductora de 'Hoy' se 'retira' y hará esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exconductora del programa Hoy, quien dejó Televisa en 2017 tras quedarse sin contrato de exclusividad, comparte cuáles son sus planes profesionales al ver que en el mundo artístico "a veces hay más demanda que trabajo".

Se trata de la actriz y presentadora cubana Malillany Marín, quien formó parte del elenco del exitoso matutino Hoy en el 2015 y también actuó en telenovelas como Rebelde, Hasta que el dinero nos separe y Dos hogares en la televisora.

Tras 13 años en las filas de San Ángel, Malillany dejó la empresa años más tarde presuntamente molesta por haber perdido su exclusividad. En entrevista con el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, Malillany compartió qué hará fuera del medio artístico.

Tras emprender en un negocio de cremas y productos de belleza 100 por ciento orgánicos, la cubana planea hacer otro proyecto de vida fuera de los foros de televisión.

Aunque este 2021 fue un buen año para Malillany pues volvió al teatro con la obra Divorciémonos mi amor junto a Julián Gil, Sherlyn, Sebastián Rulli, entre otros, la actriz espera en 2022 cumplir un sueño profesional: convertirse en abogada penalista.

Durante toda la pandemia estuve estudiando Derecho, así que pienso próximamente titularme como abogada y pues he estado trabajando mucho desde casa".

Y agregó: "Siempre hay que buscar, cuando la vida nos hace un cambio hay que buscar cómo aprovecharlo y seguir creciendo. Me encanta lo penal así que me voy a especializar en eso. Estoy muy contenta, me gusta mucho estudiar, siempre era muy nerd".

La cubana finalmente le deseó una feliz Navidad a todos en el matutino y pidió olvidarse de las discusiones y abrazarse ya que si algo enseñó la pandemia "es que no se sabe cuándo será el último día".

