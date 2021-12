Adiós 'Hoy': Tras estar presa y bajar 13 kilos, actriz deja Televisa por TV Azteca y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel, padeció depresión y tuvo un increíble cambio físico al bajar 13 kilos, fue la invitada de lujo en la cena navideña de Ventaneando pese a que había estado en Televisa durante más de 15 años.

Se trata de la cantante colombiana nacionalizada mexicana, Margarita la Diosa de la Cumbia, quien engalanó junto a su hijo Jonathan Alvear el programa de TV Azteca Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, para su cena navideña.

La cantante de 61 años luce más guapa que nunca luego de perder 13 kilos, cambio físico que presumió desde hace varias semanas cuando se integró al panel de jueces del reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría, el cual terminó hace unos días con Curvy Zelma como la ganadora.

En el matutino del Ajusco celebró sus 40 años de trayectoria y platicó cómo ha sido su ascenso al éxito, el cual no ha resultado un camino fácil pero sí uno que vale la pena.

En Ventaneando, la talentosa cantante compartió anécdotas de su niñez con el elenco conformado por Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Daniel Bisogno y Pedro Sola.

Como se recordará, Margarita estuvo presa durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de sostener un fuerte pleito con la Sonora Dinamita, quienes asegura la corrieron tras salir embarazada.

Y es que de acuerdo con la defensa de la agrupación, Margarita presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita".

Yo me anunciaba como la Sonora de Margarita. Así me llamaba y así me contrataban pero los promotores le ponían la frase "con más dinamita". Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", manifestó hace un tiempo.