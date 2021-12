¡Famosos antivacunas! Estas son las celebridades que no se han vacunado contra el Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un año, el mundo comenzó a recibir diferentes vacunas para combatir el Covid-19, sin embargo, esta buena noticia representa todo lo contrario para un grupo de gente: los llamados antivacunas.

Estas son personas de todos los lugares del planeta que no creen en la capacidad de las vacunas y, de hecho, opinan que puede llegar a ser perjudicial para la salud.

Esta comunidad tiene varios rostros conocidos en la farándula de habla hispana, famosos que no han dudado en manifestar en público su desaprobación a las vacunas y han asegurado que no tienen intenciones de aplicársela.

Esta es la lista completa:

Christopher Uckermann

El cantante y actor Christopher Von Uckermann se ha caracterizado por llevar una vida un tanto alejada del sistema establecido. En sus redes sociales siempre comparte polémicas teorías en las que afirma que la enfermedad en realidad es un “plan global para tomar el control de nuestras vidas”.

Paty Navidad

La actriz de telenovelas, Patricia Navidad, ha sido tachada de "ignorante", por utilizar sus redes sociales para promover ideas a favor de Donald Trump y en contra de las medidas de sanidad respecto al coronavirus, asegurando que con la llegada de la vacuna se acabaría la privacidad de las personas al implantar nanotecnología para obtener información.

Miguel Bosé

El cantante español, ha controversiales declaraciones desde el año pasado, en donde asegura que con la vacuna contra la Covid-19 nos implantarían un sistema conectado a las redes 5G, algo a lo que se oponía rotundamente, y acusó a los gobernantes europeos de aliarse con Bill Gates para "controlar2 a la población en un nuevo "orden mundial".

Carlos Villagrán 'Kiko'

El actor de El Chavo del 8 es otro famoso que no dudó en expresar su opinión sobre el coronavirus. Durante una entrevista, el actor comentó que el virus no existe y que es una forma de controlar a la población mundial. Dijo que todo es un invento de los masones y que el empresario Bill Gates está detrás de la pandemia.

Lorena Herrera

En una entrevista de 2020, la modelo y actriz Lorena Herrera, aseveró que no piensa ponerse una vacuna contra el Covid-19 una vez que estuviera lista. Señaló que los efectos secundarios a largo y mediano plazo no se pueden saber y que incluso podrían empeorar la salud de las personas que se vacunen.

Enrique Bunbury

El exlíder de Héroes del silencio, Enrique Bunbury, recibió una oleada de críticas en junio de 2020 después de manifestar su apoyo a una campaña contra Bill Gates por su supuesta intención de "dominar el mundo" y también por apoyar la decisión de Donald Trump de romper la relación de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud.

Juan Soler

El actor argentino estuvo en medio de la controversial cuando en una entrevista expresó que él no se había vacunado contra el coronavirus y que no lo iba a hacer. Soler señaló tajantemente que la vacuna de inmunización contra el Covid-19 es “una mentira“.

Aracely Arámbula

La actriz y conductora también se suma al listado de famosos que no consideran confiable la vacuna contra el Covid-19. Meses atrás, Arámbula causó revuelo cuando dijo que no se ha vacunado ni ella ni sus hijos y que no tiene interés de hacerlo, pues aseguró se cuidan de no exponerse al virus.

