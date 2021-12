¿Qué ver esta Navidad?: Las 10 mejores películas navideñas para ver con tu familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Feliz Navidad, querido lector! De seguro estas disfrutando de un bonito día acompañado de tus seres queridos, o bien, descansando por ti mismo en tu hogar.

Sin importar como estés pasando este 25 de diciembre, las películas navideñas son un clásico que muchos disfrutamos en esta festividad, acompañado del rico recalentado.

Existen varias cintas que se han convertido en una tradición para ver este día o bien, en los previos a la celebración, para llenarnos del espíritu navideño que caracteriza a la época.

Si estás buscando algo que ver hoy, te presentamos estas 10 opciones que de seguro encontrarás en cualquiera de las plataformas de streaming a nuestra disposición o incluso en televisión abierta, pues se han vuelto clásicos de la temporada.

1.- ¡Qué bello es vivir!

1946-130 minutos

George Bailey, un honrado y modesto ciudadano, dirige y mantiene con vida un pequeño banco familiar, aun con los intentos de un poderoso empresario de arruinarlo.

Al llegar la Nochebuena de 1945, agobiado por la repentina desaparición de una suma importante de dinero, que representaría la quiebra de su negocio y un gran escándalo, toma la decisión de suicidarse. No obstante, algo extraordinario ocurre cuando está a punto de hacerlo.

2.- Los fantasmas de Scrooge

2009-95 minutos

En esta adaptación del clásico de Charles Dickens, Ebenzer Scrooge es un tipo gruñón que trata con desprecio a su fiel empleado Bob Cratchit y a su sobrino.

No obstante, cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo lleva por un viaje en el cual descubre cosas que siempre se negó a ver, el corazón avaro del hombre se ilumina y se da cuenta que debe hacer algo para borrar tantos años de egoísmo y rencor.

3.- Mi pobre angelito

1990-100 minutos

Kevin McAllister, un niño de ocho años, es accidentalmente abandonado en su casa cuando su numerosa familia se va para pasar las vacaciones en Francia. El chico deberá aprender a valerse por sí mismo y a protegerse de Harry y Marv, dos ladrones que quieren asaltar todas las casas del vecindario.

4.- El extraño mundo de Jack

1993-75 minutos

En este clásico de Tim Burton, Jack Skellington, señor de Halloween, descubre la Navidad y se queda encantado, por lo que decide mejorarla.

No obstante, su visión de esta fiesta es totalmente contraria al espíritu navideño, pues sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios muy macabros, pero su novia Sally es consciente del error que comete.

5.- El Grinch

2000-105 minutos

El Grinch es un ogro verde que vive aislado en la cima de una montaña, a las afueras de Villa Quién. Acostumbrado a estar solo, los villancicos de la gente del pueblo que escucha cada Navidad le ponen los nervios de punta.

Por tal motivo, buscará vengarse robando los regalos que Santa Claus dejó para los habitantes de la comunidad, pero habrá algo que cambiará su visión de esta festividad.

6.- Love, actually

2003-128 minutos

Poco antes de Navidad, en Londres se entrelazan una serie de historias que te divertirán y conmoverán. Como una abreviación de "Love actually is all around", la película tiene como argumento precisamente eso: que en donde veas, podrás encontrar el amor.

A su manera, todos los personajes, entre ellos el primer ministro, una vieja estrella de rock y una asistente que sólo habla portugués, están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor.

7.- El expreso polar

2004-97 minutos

Durante una noche nevada de Navidad, un niño emprende un viaje en tren hacia el Polo Norte, donde empezará una aventura en la que se conocerá a sí mismo y le enseñará que la magia puede estar siempre presente en nuestra vida, siempre y cuando creamos en ella.

8.- Santa Cláusula

1994-97 minutos

Scott Calvin se encuentra enfadado porque su exexposa Laura y su actual pareja, Neal, le contaron a su hijo Charlie que Santa Claus no existe.

Mientras un enfadado Charlie visita a su papá en Navidad, un ruido en el techo hace que Scott suba y se encuentre con el intruso, que termina cayendo al vacío. El sujeto, que muere accidentalmente, resulta ser Santa Claus y por una misteriosa cláusula, Scott ahora deberá ocupar su lugar.

9.- Klaus

2019-97 minutos

Un cartero llega a una congelada ciudad del norte, donde descubre que Papá Noel está escondido. Jesper, el peor estudiante de la academia postal, es designado a Smeerensburg, una isla gélida más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras, mucho menos cartas.

Cuando Jesper está a punto rendirse encuentra en Alva, la profesora del pueblo, una aliada. También encuentra a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Su amistad traerá la alegría de nuevo a Smeerensburg y creará un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas.

10.- Operación Regalo

2011-100 minutos

Santa Claus cree que su gestión llega a su fin, por lo que ve cerca su retiro; él confía en que su hijo Steve, eficiente y responsable, pero sin el espíritu navideño de su otro hijo, Arthur, está preparado para ser su relevo.

Sin embargo, esa Navidad ocurre un problema: un niño de los 600 millones que había por visitar se podría quedar sin su regalo ese 25 de diciembre, por lo que Arthur, acompañado de su abuelo, una duende empacadora de obsequios y un viejo reno intentarán llevarle a la pequeña Gwen su bicicleta.

¿Qué te parece esta lista? ¿Agregarías alguna más? La oferta es tan variada que fue complicado resumir esta lista a solo 10 opciones, pero este día festivo es perfecto para ver la que más se te antoje, sea por primera o por millonésima vez.

