Adiós 'Hoy': Tras 14 años desaparecido y sin trabajo en TV Azteca, Televisa veta a galán de novelas

Ciudad de México.- Haca varias horas un famosísimo actor mexicano, quie tiene 14 años desaparecido tanto de Televisa como TV Azteca, regresó a la pantalla chica y confesó que un veto lo llevó a dejar las telenovelas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del recordado galán de telenovelas Alberto Mayagoitía, quien comenzó su carrera actoral en 1982 con el melodrama Chispita, pero después hizo otros proyectos en la televisora de San Ángel como Pobre juventud, Rosa Salvaje, Madres Egoístas y Salud, dinero y amor, siendo esta su última en la empresa.

Sin embargo, se mudó a la competencia TV Azteca y aquí hizo sus dos últimas apariciones en las novelas con La revancha (2000) y Como en el cine donde dio vida al personaje de Guillermo Pérez 'Billy Billetes'.

Durante todo este tiempo que estuvo alejado de las cámaras, Alberto logró la vida de éxitos que siempre soñó. Se convirtió en empresario, se casó con el amor de su vida Lilia Sixtos y formó una hermosa familia.

Hace unos meses, el actor mexicano brindó una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Escobar para el programa Hoy en donde contó que se quedó fuera del medio artístico porque no supo evolucionar a la nueva forma de trabajar.

Sin embargo, la tarde de ayer sábado 25 de diciembre brindó una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino y aquí contó que en realidad no volvió a aparecer en Televisa porque lo habían vetado.

Después de 3 años toqué la puerta de Televisa y no fue muy fructífera, digamos que aprendí que se llama la lista de los no contratables ", contó.

Tras esta situación, el actor decidió mudarse definitivamente a Texas, Estados Unidos junto a su familia, donde actualmente reside.

Hemos sido muy felices ahí, mis niños hablan los dos idiomas... nos propusimos tres cosas: no engordar, no endeudarnos y no hablar 'espanglish' en la casa, ellos tienen permiso de hablar inglés pero a nosotros nos deben hablar en español", añadió.