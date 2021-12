TV Azteca se hunde: Tras 8 años en 'VLA' y veto de ejecutivos, famosa conductora debuta en Televisa

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien confesó que está vetada de TV Azteca luego de trabajar por 8 años en Venga la Alegría, fue confirmada como parte de un importante proyecto de Televisa.

Se trata de la presentadora michoacana Tania Rincón, quien dejó la empresa del Ajusco desde 2019 y se unió a San Ángel el año pasado como conductora estelar del reality Guerreros 2020.

Según declaraciones que hizo la misma famosa, en la actualidad podría estar vetada de TV Azteca por haberse unido a la televisora de la competencia, aunque también resaltó que su renuncia fue cero polémica.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó.