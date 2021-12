Adiós Chapoy: Tras salida de Galilea y Legarreta, exconductora de 'Ventaneando' llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Las conductoras titulares de Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, continúan ausentes en el programa y este lunes una polémica expresentadora de Ventaneando se tuvo que unir al elenco estelar para cubrir uno de los espacios vacíos.

La persona que llegó hasta el foro 16 de la televisora de San Ángel fue la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien formó parte del elenco principal de Ventaneando cuando salió al aire hace 25 años y el cual dejó porque presuntamente la mismísima Pati Chapoy la mandó vetar.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba… Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", declaró.