Adiós 'Ventaneando': Tras 17 años en TV Azteca, conductora traiciona a Chapoy ¿con Televisa?

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Ventaneando, quien tuvo que dejar el programa de TV Azteca luego de más de 12 años al lado de Pati Chapoy para irse de México, reaparece en la competencia ¿en Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la presentadora Jimena Pérez, 'La Choco', quien lleva 17 años en las filas del Ajusco pese a haberse mudado a España con sus hijos en el 2019.

Como se recordará, la exparticipante de MasterChef Celebrity México está casada con Rafa Sarmiento, hermano de la conductora Atala Sarmiento.

La conductora y su familia decidieron irse a ese país europeo para atender de la mejor manera posible a su pequeño hijo Iñaki, quien fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

Aunque han vivido discriminación, en vez de quejarse, la presentadora y su esposo prefieren alzar la voz y hacer consciencia en la sociedad en torno al autismo, además de pedir solidaridad a la sociedad.

Y justo eso fue lo que declararon en entrevista con la competencia de TV Azteca. ¿Aparecieron en el programa Hoy de Televisa? No, pero sí en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, en donde trabaja Gustavo Adolfo Infante, el archienemigo de Pati Chapoy.

Tenemos punto de lanza en muchas cosas negativas y positivas. En lo personal, si uno aprende a ser más empático, no nada más con niños o con personas con autismo, si me llego a topar con personas que tienen alguna discapacidad o complicación, justo pienso en eso... que tal vez yo no domino o no sé a la perfección por lo que está pasando esa familia o cuáles sean las necesidades. Simplemente me adapto y soy empática", dijo 'La Choco'.