Desempleada y sin dinero: Tras acabar en la calle, hospitalizan de urgencia a actriz de Televisa

Ciudad de México.- La primera actriz y comediante Lucila Mariscal, famosa por interpretar el personaje de 'Lencha', fue hospitalizada de emergencia desde el sábado 25 de diciembre tras sufrir una fuerte caída en su casa.

Según informes, temían que la comediante hubiera sufrido una fractura de cadera, ya que la tendrían que intervenir quirúrgicamente luego de la terrible caída en su casa, ubicada al sur de la CDMX.

La actriz, un ícono de la comedia en México, tuvo que ser trasladada de urgencia a un nosocomio. Hasta ahora, su representante, el Sr. Elías Cañete, compartió en Facebook el siguiente mensaje:

Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar".

Y agregó: "Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas".

Posteriormente, trascendió que presuntamente ya fue descartada alguna fractura de cadera, sin embargo, TVNotas reporta que Mariscal se encuentra medicada para contrarrestar el dolor y están viendo la opción de practicarle cirugía.

El conductor de Televisa Pepillo Origel también confirmó la noticia a través de su canal de YouTube, sin embargo, aseguró que hasta ahora no tiene muchos detalles pero espera que se recupere pronto.

Falta de empleo y crisis económica

Como se recordará, desde hace varios años que Lucila padece de problemas de cadera y una hernia umbilical que le han provocado problemas para caminar y con la caída, su situación se ha vuelto más delicada.

La actriz tiene casi 50 años de trayectoria en Televisa, sin embargo, había tenido dificultad para encontrar oportunidades laborales por la pandemia y se le habían presentado problemas económicos a raíz de esto.

De unos años para acá, y tras caer en una fuerte depresión luego de que su hijo desapareciera en el 2009, las ofertas de trabajo que recibía disminuyeron y la actriz fue abandonada por las televisoras.

Ante esta situación, optó por autoemplearse en 2016 al hacer su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

En diciembre del 2019, Mariscal reveló en De Primera Mano que su nieto Andrei Hernández la habría maltratado, le había robado e incluso la había corrido de su casa, dejándola en la calle. Sin trabajo, sin dinero y sin lugar donde vivir, la primera actriz estaba inconsolable.

Con la llegada de la pandemia por Covid-19, su situación se agravó y continuaron los dimes y diretes entre ambos hasta que finalmente hicieron las paces.

La actriz volvió a los escenarios y hasta incursionó en TikTok, sin embargo, lamentablemente ahora sufre de problemas de salud a raíz de esta caída. Se espera que en las próximas horas haya más información sobre su estado.

