Luto en 'Hoy': Familia de Carmen Salinas cumple la última voluntad de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- En la reciente transmisión del programa Hoy se confirmó que la familia de doña Carmen Salinas había cumplido con la última voluntad que dejó la primera actriz de Televisa y compartieron las imágenes del emotivo momento.

El pasado fin de semana los restos mortales de la productora y también cantante por fin fueron depositados en la cripta familiar que tienen en el Panteón Español donde también descansa su madre y su hijo Pedro Plascencia.

Un reportero del matutino de Las Estrellas acudió hasta el lugar donde se depositaron las cenizas de doña Carmelita y aseguró que para la familia fue muy difícil tener que dejarla en ese lugar tras realizar una emotiva misa.

Asimismo, en una entrevista retomada por el sitio de Las Estrellas, la hija de doña Carmelita dijo que no tendrán problemas con el testamento pues ella dejó todo en orden, aunque señaló que hasta el momento ni siquiera se ha interesado en hablar de este tema.

Sí dejó testamento, ya más adelante se verá eso... Yo no he pensado nada de eso porque primero para mí es el respeto hacia mi madre con su novenario y con todo esto porque es horrible estar pensando desde un principio en esas cosas. Todo debe estar arreglado y ya se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa, la verdad", resaltó.