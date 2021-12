Luto en 'Hoy': Tras perder exclusividad y escándalo gay, galán de Televisa da trágica noticia

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien confesó que en 2019 perdió su exclusividad con Televisa y enfrentó un escándalo gay luego de la muerte de quien habría sido su supuesta pareja, llega al programa Hoy con desgarradora confesión.

Se trata de los protagonistas de Mi Fortuna es Amarte, David Zepeda y Susana González, quienes se vistieron de luto de nueva cuenta y recordaron la indeleble huella que dejó Carmen Salinas en sus vidas luego de su muerte ocurrida el pasado 9 de diciembre.

En exclusiva, la protagonista Susana recordó cómo la primera actriz la ayudó a cumplir uno de sus mayores sueños: protagonizar la obra Aventurera.

Desde la primera vez que vi esa obra con Edith (González)... hay cosas que te impactan en la vida. La primera vez que la vi me impactó muchísimo, yo me puse a soñar ese día hasta que se me concedió estar", dijo.

Y agregó: "Pude estar con ella, pude disfrutar de esa obra maravillosa que para todos nosotros es súper importante. De verdad que esa obra ha marcado un punto muy importante para nuestra cultura y Carmen hizo un trabajo espectacular. Ella es aventurera".

El galán de novelas David Zepeda, quien empezó su carrera en TV Azteca pero se cambió a Televisa en el 2009 para protagonizar exitosos melodramas como Sortilegio, Soy tu dueña y Por amar sin ley, añadió sumamente conmovido:

Desde hace tiempo se especula que el famoso actor sería homosexual o bisexual, pese a que ha tenido relaciones serias con varias mujeres. La última, y la más conocida, duró 10 años.

Después de la muerte del estilista Daniel Urquiza, incluso surgieron rumores de que sostenía un presunto romance con él. Algunos medios revelaron que existían supuestas pruebas, sin embargo, esto nunca fue confirmado.

Durante una entrevista que sostuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el actor aseguró que le encantan las mujeres y, en que caso de ser homosexual, no tendría problema alguno en admitirlo.

Me fascinan las mujeres. No me pudieron un levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres y si me gustaran los hombres lo diría sin problema pero no, nada que ver. Entiendo que estábamos en el ojo del huracán y lo más fácil es inventar notas para vender".