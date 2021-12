Pidió limosna: Tras 17 años en Televisa y sin exclusividad, famoso galán da dura noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien lleva 17 años de exitosa carrera en Televisa luego de debutar en el 2004 en la televisora, reflexiona sobre lo difícil que fueron sus inicios en el espectáculo.

Se trata del actor tapatío José Ron, quien en entrevista para el programa Hoy recordó los inicios de su carrera, destacando que no ha sido nada fácil conseguir el éxito profesional que actualmente goza en la pantalla chica.

El artista, quien el año pasado confesó que ya no tiene contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel pero ha seguido participando en exitosos melodramas como Te doy la vida y La desalmada, se sinceró sobre los sacrificios que ha hecho.

El galán manifestó que todo lo que ha logrado en este momento se debe a la gran entrega que tiene en su labor dentro de cada foro de televisión.

Llegué aquí a México buscando un sueño, nunca me imaginé que fuera a pasar todo esto, pero también nadie me ha regalado nada, ha sido a base de mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y aquí estoy contando historias y feliz con el cariño de la gente y con todo lo que me regalan día con día".

Asimismo, confesó que cuando inició su carrera artística pensaba que muchas cosas eran sencillas, pero el día a día lo hicieron cambiar de opinión.

El propio histrión ha contado que al llegar de Guadalajara no tenía dinero y tuvo que pedir 'limosna' en la calle pues no tenía ni para regresar a casa.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", dijo.