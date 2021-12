Tras 15 años en TV Azteca y sin trabajo en Televisa, querido galán de novelas recibe dura noticia

Ciudad de México.- El famoso cantante y galán de novelas Yahir, quien trabajó por más de 15 años en TV Azteca y 4 en Televisa, de nueva cuenta recibió un duro golpe pues se confirmó que su hijo mayor, Tristán Othón Fierros, volvió a hundirse en vicios.

El originario de Sonora saltó a la fama en 2002 cuando formó parte de la primera generación del reality La Academia y gracias a este concurso la empresa del Ajusco también le dio la oportunidad de incursionar en la actuación con melodramas como Enamórate, Bellezas indomables y más.

Asimismo, el intérprete de Alucinado ha participado en novelas de Televisa como Mi marido tiene familia (2017) y recientemente en La desalmada (2021), pero actualmente no tiene proyecto en la televisión.

Lamentablemente no la ha pasado muy bien en los últimos meses debido a que está separado de su hijo Tristán, pues él se encuentra metido en drogas y Yahir ya no sabe qué hacer para ayudarlo a superar esta difícil etapa y dejar sus vicios.

Baruc Carrillo, exmánager del joven, brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas para contar detalles de la nueva recaída de Tristán en las drogas y dijo que lamentablemente ha estado consumiendo crack.

El mánager asegura que el hijo de Yahir lo traicionó aunque eran grandes amigos y asegura que él lo ayudó en su debut en el cine para adultos, sin embargo, no le dio ni un solo peso del pago que le prometió y le dejó de hablar además de bloquearlo por todas las redes sociales.

Tristán se mudó a la Ciudad de México y le ofrecí ayudarlo para que no recayera en las drogas y no estuviera en la calle. Le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, para que al final se comportara mal y me saliera traicionero... Ganó 160 mil pesos por su primer video porno y no me dio ni un peso", relató.