Tras 17 años en Televisa y firmar exclusividad, Angelique Boyer anuncia su retiro de las novelas

Ciudad de México.- La querida protagonista de telenovelas de Televisa, Angelique Boyer, reveló que se tomará una pausa de la actuación para descansar luego de bastante trabajo durante este 2021.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz se declaró lista para los festejos navideños y de Año Nuevo, asegurando que a diferencia del año anterior, ahora todos se sienten "menos Grinch" y tienen ganas de reunirse en estas fechas.

Angelique, quien debutó en la televisora de San Ángel en el 2004 y ha estado en melodramas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana y Amar a Muerte, aseguró quedar satisfecha con sus logros laborales en el 2021 y estar muy agradecida, sobre todo por su papel en Vencer el pasado.

Empezamos el año con trabajo, con un proyecto que me retó muchísimo, que me hizo compartir con personas increíbles y que me hicieron crecer profesional y personalmente. 'Renata Sánchez Vidal', un personaje increíble que sigue en Estados Unidos a través de Univisión y pronto estará dándole la vuelta al mundo".