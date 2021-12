Acabó en silla de ruedas: Tras dejar TV Azteca y veto de Televisa, actriz se retira de las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo durante 47 años en las filas de Televisa, fue vetada durante 8 años por irse a TV Azteca y acaba de abandonar Venga la Alegría, reaparece en la competencia con su nuevo trabajo.

Se trata de Rocío Banquells, quien contó cómo fue el cambio tan radical de profesión luego de retirarse de las telenovelas y abandonar los escenarios para incursionar en la política, pues actualmente es diputada federal.

En entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, la actriz asegura que busca la equidad de género y un cambio para México. Esto es lo que dijo en su camino a la incursión política:

Creo que es la primera vez que hay 250 y 250, hay una verdadera equidad de género. Se puede demostrar porque ultimadamente los que estamos ahí somos ejemplo. Yo me considero no política sino ciudadana, haciendo una política ciudadana. Aquí hacemos las leyes, somos una arteria muy importante de este país y tenemos que ir caminando de la mano tanto mujeres como hombres".

Y agregó: "Como esponjita ando absorbiendo información y aprendiendo porque es un rubro totalmente nuevo para mí".

Por otro lado, sobre su relación con su hermana Sylvia Pasquel, quien es su media hermana por parte de su padre, contó que en su casa nunca hubo términos medios y él siempre los amó a todos por igual.

"Mi papá siempre nos educó para amarnos, por eso nos llevamos tan bien. Todo mundo me dice: '¿a poco te llevas con Sylvia?' Toda la vida me he llevado bien con Sylvia, siempre hemos sido hermanas".

En casa nunca se manejó el término 'medias hermanas'. (...) Tenemos la misma sangre, nos criamos juntos, compartimos muchas cosas buenas, muchas tristezas, nos apoyamos, convivimos, vivimos juntas".

Conductoras del matutino no estuvieron muy convencidas de que haya mencionado que "siempre aprendía algo nuevo" ya que aseguran que quienes lleguen a esos cargos ya deberían estar preparados, al igual que usuarios, quienes criticaron que dejara el espectáculo por la política.

Es una excelente cantante, pero si tengo mis dudas en que sea diputada por convicción y no por necesidad personal".

En la política, deben de estar personas con una carrera profesional".

Zapatero a sus zapatos".

Su trayectoria y dificultades

Banquells empezó su carrera en la actuación en Televisa y participó en telenovelas como Los que ayudan a Dios en 1973 y Los ricos también lloran.

Debido a su talento, la actriz es reconocida como una de las villanas más temidas por sus personajes en melodramas como Bianca Vidal, La fiera, Cuidado con el ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable.

Sin embargo, en 1996 Rocío probó suerte en la competencia TV Azteca y fue la antagónica principal de la telenovela Te dejaré de amar, lo que le costó ser vetada durante 8 años de la televisora de San Ángel, de 1996 a 2004.

Banquells atravesó por momentos bastantes complicados en su vida: quedó en silla de ruedas durante un año por diversos problemas de salud y tuvo que ser sometida a varias cirugías. Además, se divorció y hasta fue acusada de fraude bancario, aunque enfrentó el proceso en libertad.

Tras todas estas polémicas, incluso se rumoró que había sido vetada del programa Hoy por haber estado en La Academia el año pasado, sin embargo, esto resultó falso pues hasta un homenaje le hicieron hace unos meses.

Ahora que está fuera de Venga la Alegría, donde era juez del reality ¡Quiero Cantar!, la artista se dedicará al cien por ciento a su faceta como política luego de resultar ganadora en las elecciones realizadas en junio de este año.

