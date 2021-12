Adiós 'Hoy': Tras ser stripper y perder exclusividad en Televisa, conductor se retira para hacer esto

Ciudad de México.- Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, quien en 2016 habría perdido su contrato de exclusividad con Televisa luego de 18 años en la televisora, deja en shock al anunciar a qué se dedicará ahora.

Hace 18 años, el actor y bailarín debutó en la telenovela Velo de novia y ganó el reality Bailando por un sueño. También fue conductor en el programa Muévete junto a Maribel Guardia y Juan José Ulloa.

Aunque se dijo que se iría a las filas de TV Azteca el año pasado, se integró al matutino de Las Estrellas como juez en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Tras estar en boca de todos luego de que hace unas semanas revelara que temió por su vida por padecer una difícil enfermedad, ahora deja en shock al revelar que desea cambiar los foros de televisión por los de un estudio.

Y esque el conductor anunció en el programa Hoy que se lanza como cantante ranchero y promete dejar con la boca abierta a todos, pues quiere darle competencia a cantantes como Pablo Montero y Alejandro Fernández.

Tengo como 5 o 6 años tomando clases pero no me sentía seguro pero ahorita ya me siento bien y habrá competencia, ¿cómo ves?".