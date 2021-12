Adiós 'VLA': Tras veto de Televisa por traición con TV Azteca, actriz se une al elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien fue vetada de Televisa por haber estado en TV Azteca, regresa a la televisora de San Ángel y se presenta en el programa Hoy.

Se trata de Dulce, quien el año pasado reveló en entrevista con Adela Micha que Televisa la vetó por haberse presentado en la competencia. Aunque se ha desarrollado más en el ámbito musical, como actriz ha participado en varias telenovelas.

Dulce ha actuado en melodramas como Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú, sin embargo, admitió que fue 'congelada' por Televisa debido a que cantó en un popular programa del Ajusco.

"¿Es cierto que te vetaron en Televisa por ir a TV Azteca?", le preguntó Adela en la entrevista y Dulce respondió sin titubear:

Pues eso me dijeron, no he vuelto a Televisa para pedir nada (...) Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada".

Dulce reveló que altos ejecutivos la castigaron por haber ido a cantar a La Academia y despotricó contra esta decisión, asegurando que le pareció injusta ya que ella no tenía ningún contrato de exclusividad.

No me parece, pero entendería hasta cierto punto si tu eres un actriz o un actor a la que la empresa le metió toda la fe y te dieron unos grandes proyectos, te formó y te dieron exclusividad y te debes a ellos y te vas pues vetado, lo entiendo, pero yo soy producto de la radio y la televisión me dio apoyo, nunca lo desconoceré, pero lo que me hizo popular fue mi música en la radio".