José Joel 'amenaza' a Sarita Sosa por vender las cosas de José José: "Tiene un pie en la cárcel"

Ciudad de México.- A poco más de dos años de que José José perdiera la vida en Florida, Estados Unidos, los hijos del 'Príncipe de la Canción' continúan la disputa por las pertenencias del interprete de 'El Triste'.

Recientemente, José Joel le envió un fuerte mensaje a su media hermana, Sarita Sosa, después de que se enterara de que presuntamente, la hija del cantante había comenzado a vender los trajes y premios que José José usó y ganó en vida.

Desgraciadamente nos enteramos que está vendiendo los trajes de mi papá , los discos , los premios, que se ponga a trabajar por el amor de Dios . Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender porque está el nombre de mi papá, pudo haber intentado y le dijeron que eso estaba en el testamento, y a llegaremos a Miami , nosotros no tenemos prisa.

Por otro lado, José Joel amenazó a su Sarita asegurando que ya "tiene un pie en la cárcel" porque, en caso de ser verdad, la joven no tendría derecho a vender las pertenencias de el interprete de 'Buenos días amor'.

Ya tiene un pie en la cárcel, esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene derecho a meter la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y ver a quién se lo vendió, si lo podemos recuperar porque son artículos que deben estar en un museo." Declaró el hijo del cantante.