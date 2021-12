No podía caminar: Tras 21 años desaparecida de Televisa, actriz de novelas vuelve ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 22 años, reaparece tras confesar que no podía caminar y alarmara a sus seguidores. ¿Quedó desfigurada?

Se trata de Thalía, también llamada la 'Reina de las telenovelas', quien tras varios protagónicos en melodramas como Marimar, María la del Barrio y María Mercedes, preocupó al contar a sus seguidores que había tenido fuertes dolores de espalda que le habían impedido moverse.

Thalía incluso en algún punto presumió tener el contrato de exclusividad más caro en la historia de Televisa. Ahora, aunque se retiró de las telenovelas luego de hacer Rosalinda en 1999 para dedicarse a la música, Thalía retoma su época en los melodramas.

Y esque la mexicana sorprendió a sus seguidores al realizar un divertido reencuentro virtual con Eduardo Capetillo, actor con el que protagonizó la exitosa telenovela Marimar (1994) hace ya más de 25 años.

Los también exTimbiriches, quienes lucían muy bien tantas décadas después, recordaron distintas anécdotas del melodrama de Televisa, y platicaron del antes y después de sus carreras tras el proyecto que encabezaron.

Gracias a Dios y al universo que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este... Eso no tiene precio y es increíble que aún después de tantos años y la gente siga dándonos tanto amor", dijo Capetillo.

No obstante, uno de los momentos más divertidos fue cuando la esposa de Tommy Mottola puso en evidencia al marido de Biby Gaytán dando a conocer el berrinche que hizo durante una de las grabaciones.

El problema inició cuando a Eduardo, quien interpretaba a un futbolista en la trama, le pidieron hacer una tijera, y tras varios intentos, logró que le saliera perfecta, pero se dio cuenta que no habían grabado su ejecución; haciéndolo explotar en furia.

Para que yo hiciera, se le llama una media tijera, esa media tijera que está en la entrada (créditos iniciales de la emisión)", inició Lalo recordando el incidente.

A lo que Thalía añadió: "Te costó porque te raspaste. Me acuerdo que hiciste un pin... berrinche '¡¿Por qué no lo grabaron?!' Porque fue una (toma) que te salió cañón y no sé por qué (el camarógrafo) no lo grabó".

Inmediatamente después, Capetillo comentó: "De eso sí me acuerdo, fíjate" y elogió a su colega por la acotación al respecto: "Que buena memoria tienes", agregó.

Yo sí me acuerdo porque te había salido cañón y quién sabe dónde estaba el camarógrafo, estaba arreglando algo", manifestó la actriz y cantante al respecto.

"Pero quedó increíble. La verdad es que cuando me veo ahora haciendo las escenas de futbolista, si digo 'ese cuate si la juega'", finalizó el intérprete.

Tras la charla que sostuvieron por casi 40 minutos, Thalía y Eduardo Capetillo agradecieron a las personas que vieron la telenovela y confesaron que pronto esperan reunirse de manera presencial para celebrar dicho éxito.

Quiero agradecer a los fanáticos porque gracias a ellos sigue estando en los primeros lugares de audiencia y que los sigan recibiendo con tanto cariño, ese cariño que ustedes nos dan a nosotros al ver nuestro trabajo", finalizó la artista de 50 años.

