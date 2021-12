Tras 21 años en Televisa, querida actriz explota al aire y renuncia a matutino: "Aguanté mucho"

Ciudad de México.- La querida actriz y conductora Bárbara Torres, quien tiene 21 años de carrera en Televisa, dejó en shock a miles de televidentes pues esta mañana de martes explotó en pleno programa al aire y renunció asegurando que estaba "harta".

Sin embargo, esto no ocurrió dentro de las instalaciones de la televisora de San Ángel y en realidad el enojo de la mujer argentina de 48 años se dio en el foro de Sale el Sol en Imagen TV.

Como se sabe, la estrella de proyectos como La Familia P.Luche y Lorenza, bebé a bordo se cambió a la mencionada televisora en 2020 pero no para actuar ni conducir, sino para fungir como directora de piso en el programa matutino de Imagen.

En este martes 28 de diciembre, Bárbara fue captada teniendo una acalorada pelea con otro miembro del staff que casi llega hasta los golpes. Los conductores de Sale el Sol se encontraban grabando la sección Trapitos al Sol cuando de pronto se escucharon gritos y groserías de fondo, por lo que tuvieron que parar la grabación.

A mí no me vas a decir de cosas... a mí no me vas a insultar", dijo el hombre de nombre Pedro.