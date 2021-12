Tras casarse, Adrián Uribe recuerda a sus exnovias como Marjorie de Sousa y Marimar Vega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la actualidad, Adrián Uribe mantiene una relación más que estable con la modelo brasileña Thuany Martins, con quien ya tuvo una hija, sin embargo, el conductor recordó a sus amores del pasados en una reciente entrevista.

Durante una charla con programa Suelta la Sopa, el actor rememoró algunos de sus romances con actrices de la talla como Marjorie de Sousa y Marimar Vega, el artista mexicano de 49 años confesó el gran cariño que les guarda a cada una de ellas.

Hoy por hoy te quedas con toda la experiencia y con algo de cada persona con la que algún momento dado se cruzó en tu camino y fue importante en tu vida, y nada más", dijo el también actor.

Sin embargo, Adrián Uribe ya no quiso entrar más en detalles por dos grandes razones. "Ahora no me gustaría como que tocar puntos de algo por respeto a la persona y por respeto a la mujer con la que estoy, pero definitivamente, cada persona si está contigo en algún momento de tu vida es porque fue importante, definitivamente", agregó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que tiene o cómo hace para seducir a todo tipo de mujeres, el presentador contestó con una gran sonrisa: "Yo no sé, eso tendrías que preguntárselo a las (otras) personas".

Cabe recordar que en mayo de 2021, Adrián Uribe anunció que se casó con Thuany Martins en una íntima ceremonia civil, en la que asistieron sus amigos más cercanos, entre ellos Omar Chaparro y su esposa, Lucy.

