Tras salir de prisión, Esteban Loaiza no descarta platicar con los hijos de Jenni Rivera

Tijuana, Baja California.- El exbeisbolista Esteban Loaiza reveló cómo se encuentra actualmente luego de ser deportado a su natal Tijuana, México, tras pasar 36 meses de encierro en una cárcel de Estados Unidos.

El viudo de Jenni Rivera aseguró en entrevista para el programa Despierta América que poco a poco se reincorporará a la vida normal gracias a la labor que realiza en una clínica deportiva.

Lo mío es el béisbol y qué más puedo dar de mi parte, de mi mente, de mi corazón, que enseñarles a esos niños para que sigan adelante en el deporte. Yo lo que sueño es tener mi academia, mi academia de beisbol, para todos estos niños y el apoyo que me está dando la gente ahorita, de los fans, de la gente de alrededor del deporte y del beisbol que hasta este momento siguen tocando, no las puertas, pero sí mis redes sociales de @loaiza2121 en Instagram para ir a las clínicas de béisbol en cualquier parte de la república (mexicana)”, dijo al respecto.

Al escuchar el problema que actualmente mantienen los hijos de la 'Diva de la Banda' con sus tíos por la herencia que dejó la artista, Esteban comentó: “Yo no puedo opinar de nadie, ya pasó en el pasado, mi exmujer que descanse en paz, como siempre lo he dicho, siempre lo he respetado junto con toda la familia de mi ellos, les deseo la mejor de las suertes, pero yo no puedo tomar el tema”.

Sin embargo, el expelotero no descarta volver a tener contacto con los jóvenes hijos de la cantante mexicana. “Aparte de los niños que ya son grandes, ya son adultos, y lo mejor para ellos, porque yo sé que ya están adultos, tienen muchas preguntas de lo que ha pasado, pues es punto y aparte. Yo no me puedo meter, al menos si me suena el celular o me mandan un mensaje para comunicarme con ellos, y saludarlos. Yo si los veo, yo no tengo ningún problema con nadie de ellos, que realmente pues los niños, que siguen en mi corazón todos ellos, especialmente, porque fueron muchas cosas bonitas, para mí nunca pasó nada negativo, puro positivo, y especialmente con los niños que estuve todo el tiempo apoyándolos y anduvimos juntos para arriba y para abajo, pero quién sabe qué pueda pasar más adelante”.

Por otra parte, Esteban confesó sus intenciones de contar su vida a través de una serie o película. “Eso no puedo decirlo ahorita, son planes, que eso sí lo puedo decir, que va a ser una sorpresa”.

Finalmente, Loaiza explicó que en este momento disfruta de la compañía de sus padres todos los fines de semana que lo van a visitar a México, y aseguró que ahora disfruta de todo lo que implica ser un hombre libre.

En realidad estamos contentos de estar ya en mis terrenos, de estar en mi casa, dormir en una cama normal y comer comida. Al principio si me dio diabetes, yo no sentí ningún síntoma ni nada, nada más que perdí mucho peso, por estar encerrado por varios años y la comida no es igual, por eso ahora estamos haciendo todo lo posible para comer mejor, comer cosas que no comí y aumentar un poquito más de peso (…) quiero aumentar unas 15 libras más", remató.

