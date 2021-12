TV Azteca hunde a 'Hoy': Desempleada y sin exclusividad, famosa villana de Televisa llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una primera actriz y reconocida villana de telenovelas, quien tras 60 años en Televisa perdió su contrato de exclusividad en 2019, llega a TV Azteca y despotrica en Venga la Alegría contra las actrices que obtienen protagónicos a través de las redes.

Se trata de Jacqueline Andere, cuya última telenovela fue La mexicana y el güero y desde entonces no ha tenido otro trabajo. Hace unas semanas, en el programa Montse & Joe, la actriz hizo un importante llamado a productores para que la contrataran.

Y esque la madre de Chantal Andere lamentó profundamente haber perdido su contrato luego de pasar tantos años en la empresa, tanto así que incluso los desafió al asistir al programa Ventaneando de TV Azteca, cuya titular es Pati Chapoy.

La villana de telenovelas como El maleficio, Ángela, Serafín, Mi destino eres tú, La madrastra, Soy tu dueña y Las Amazonas, se declaró más que lista para un nuevo proyecto a sus 83 años, pues afirma que la actuación es lo que más le da vida.

Trabajar es lo que me da vida. Llevo un año sin trabajar y tengo muchos deseos de trabajar. Y bueno, esperemos, ¿ya me escucharon productores verdad? Espero. Mírenme... todavía puedo hacer abuelas monas", dijo.

Ahora, Andere dio una importante entrevista al matutino del Ajusco Venga la Alegría, competencia del programa Hoy, en la que externó su descontento con las actrices que actualmente obtienen proyectos a raíz de su popularidad en redes sociales.

Y esque la actriz no considera que tengan todas las aptitudes para desempeñar bien su papel dentro de los melodramas.

Yo creo que deben hacer los castings, como están haciendo, y de ahí que elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo", dijo la primera actriz.

Y añadió: "¿por qué?, porque si no son actrices qué (van a hacer)... nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, y ya después me dieron un papelito, con una línea, claro, sino seguiría de extra".

Conjuntamente, la artista solicitó a las televisoras que sean más estrictas con la creación de sus proyectos y sobre todo con el elenco que eligen para encabezarlos: "No solo es hacer televisión, es hacer teatro (para tener más experiencia)".

Ante la pregunta sobre si eso era lo que les faltaba a muchas actrices de esta época, la madre de Chantal Andere únicamente replicó:

No, no, no, luego con las voces chillonas que tienen, ¡ay, Dios mío!, ¡qué horror!".