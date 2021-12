VIDEO: Así fue el encuentro entre Pati Chapoy y su famosa imitadora en pleno 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Vera Cruz es una de las participantes de la cuarta edición del reality show La Más Draga que sorprendió al público por su impactante parodia de la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy.

Vera Cruz se enlazó en vivo con Ventaneando para contar más de su papel en la competencia de TV Azteca y de dónde surgió la inspiración para interpretar a la famosa periodista de espectáculos.

Desde que nos dieron el reto yo dije, me tengo que poner a leer, me tengo que poner a saber todos los detalles porque no me voy a quedar así, callada, sin saber qué responder, yo necesito conocer a todo el mundo y tener toda la información, igual que la maestra", contó la imitadora.