Adiós 'Hoy': Tras 16 años en Televisa y 'veto' de Galilea Montijo, conductora debuta ¿en 'VLA'?

Ciudad de México.- Una conductora, quien renunció entre lágrimas al programa Hoy hace varios meses luego de 3 años al aire presuntamente por diferencias con Galilea Montijo, reaparece en famoso programa ¿de TV Azteca?

Se trata de la reina de belleza Marisol González, quien en julio pasado anunció en el matutino de Las Estrellas que abandonaría la emisión por situaciones familiares, sin embargo, ya desde hace tiempo se rumoraba que era porque ella y Galilea "no se soportaban".

El periodista de espectáculos Álex Kaffie lo mencionó seguido en su columna, escribiendo lo siguiente:

Está harta de la hostilidad con la que siempre la ha tratado una de las titulares del matutino. Por eso se larga de 'Hoy'. Su despedida ocurrirá el 09 o 16 de julio", advirtió días antes de que Marisol confirmara su salida.

Aunque en ese momento no mencionó nombres, ya meses antes había comentado que 'La Gali' presuntamente no la soportaba, advirtiéndole en su columna que su regreso tras padecer Covid-19 no sería de su agrado:

Querida Galilea te tengo malas noticias, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va a desdibujarte la sonrisa, sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje, si estás parada, siéntate. Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles", escribió en enero.

Ambas negaron diferencias, por lo que ese pleito nunca fue confirmado, sin embargo, según reportó El Borlote hace unos meses, la coahuilense presuntamente estaba pasándola mal económicamente ante la falta de trabajo.

Si bien sí había estada como invitada en algunos programas, no había conseguido nada fijo: "Ha estado poco tiempo en su casa pues pasa más tiempo en la televisora de San Ángel hablando con productores para ver si le dan algún trabajo de planta (...) no ha conseguido uno, solo se ha tenido que confirmar con pequeñas apariciones en uno que otro programa pero nada que le deje buenos dividendos".

Ahora, Marisol está de regreso en la pantalla chica pero no en el programa Hoy. ¿Se integra al elenco de Venga la Alegría de TV Azteca? No. La también conductora, quien ha estado durante 16 años en las filas de Televisa, debutó como conductora en Más Noche.

El programa, conducido por Israel Jaitovich y transmitido por Las Estrellas y Distrito Comedia, tendrá a Marisol como su invitada especial y la reina de belleza revelará íntimos secretos sobre su vida. En un adelanto, se le escucha decir:

"¿Quién te cae mal del medio artístico?", le preguntó Jaitovich, y pese a que se esperaba que revelara algo sobre sus excompañeras de Hoy, Marisol replicó:

Híjole... yo creo que los de los programas de chismes luego se pasan un poquito", reveló.

Queda esperar para ver si Marisol reaparece próximamente en otro programa de Televisa o si se termina mudando a otra televisora para continuar su carrera.

