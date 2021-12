Adiós 'VLA': Tras fracaso en 'Hoy' y sin exclusividad en TV Azteca, conductor se retira de la TV

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo 8 años en Venga la Alegría y acabó sin contrato de exclusividad en TV Azteca para irse a Televisa y estar en el programa Hoy, se retiraría de la televisión ante varios fracasos.

Se trata de Mauricio Mancera, quien formó parte de las filas del Ajusco durante 12 años. Primero estuvo en Venga la Alegría del 2006 al 2014, luego se tomó un año sabático en Miami y a su regreso llegó a Televisa y se incorporó al matutino Hoy.

Tras entrar al matutino bajo la producción de la fallecida Magda Rodríguez en el 2018, salió en diciembre del 2019. Desde entonces sí volvió a visitar tanto Hoy como Venga la Alegría y hasta estuvo en Sale el Sol de Imagen Televisión, pero en ninguno se ha quedado.

Compañeros de Televisa lo han exhibido en vivo y seguido se burlan de él por presuntamente ser despedido de varios programas de ambas televisoras. El chef Omar Sandoval de Cuéntamelo Ya! le dijo:

Ahora, Mancera dejó en shock en redes sociales luego de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde reveló que se retiraría de la televisión luego de varios fracasos.

Como se recordará, se rumora que Mancera fue despedido en su momento del Ajusco por presuntamente "tener el ego inflado", pese a que contaba con exclusividad, según publicó TVNotas.

Luego de que se dijera que también le dieron las gracias en el programa Hoy, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó que también lo habrían despedido de Miembros al Aire a inicios de este año.

Es por eso que durante la dinámica, sus seguidores le preguntaron: "Mientras no estás en TV, ¿de qué manera diversificas tus ingresos?", a lo que Mancera respondió:

Posteriormente, lo cuestionaron sobre cuándo volvería a la televisión, a lo que dijo algo que impactó a todos pues prácticamente anunció su retiro de los foros, ya que asegura que no le interesa por el momento regresar.

No sé, cuando vuelva a haber una oferta que me apasione. En una de esas ya me retiré y ni me había dado cuenta".