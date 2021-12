Eduardo Verástegui: El exactor de Televisa supera el Covid-19 tras negarse a vacunarse

Ciudad de México.- Una semana después de haber comunicado que había dado positivo a Covid-19, el actor y productor Eduardo Verástegui informó este miércoles que ya encuentra libre de la enfermedad.

Por medio de sus redes sociales, el artista conocido por su política antivacunas refirió que ya dio dos pruebas negativas. También mostró ya estar en una playa listo para volver a hacer ejercicio.

Me hace muy feliz poder decirles que... ¡estoy muy bien! Y ya he superado el Covid", se lee en el texto.

"Como bien saben, tuve resultado positivo. La transmisión del virus me llegó a través de un amigo que a pesar de estar vacunado, se contagió de Covid y, a su vez, me contagió", detalla.

El famoso recordó que tan pronto supo de la enfermedad, se aisló siguiendo los protocolos sanitarios y las recomendaciones médicas especializadas para evitar propagar el virus.

Apuntó que los doctores le indicaron un coctel de suplementos y medicinas durante 7 días, entre ellas vitamina C, hidroxicloroquina, ivermectina, ibuprofeno y aspirina.

Solo un día tuve fiebre y un poco de tos. El resto de los días me sentí muy bien. Las pruebas de Covid ya me dieron dos veces negativo, y me siento mejor que nunca. Gracias a Dios, ¡ya estoy al 100 por ciento!", celebra.