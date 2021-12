¿Hubo fraude? Hermano de Joan Sebastian asegura que el cantante sí dejó testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la controversia en torno a la herencia de Joan Sebastian está lejos de terminar. Y es que el hermano del fallecido cantante hizo nuevas declaraciones al respecto y dejó entrever que su pariente sí dejó un testamento contrario a como se ha manejado.

Federico Figueroa externó sus dudas con respecto a que su hermano no haya dejado un documento de su herencia, sobre todo porque los dos hablaron del tema meses antes de su lamentable deceso y el famoso le aseguró que tenía todo listo.

A más de 6 años de su muerte y debido que hasta la fecha no se han repartido los bienes del artista entre sus herederos, Federico confesó en entrevista para el programa Ventaneando sus dudas con relación al documento que habría acabado con varias diferencias entre su familia por este tema.

Cuando estuve en Puebla yo le dije que si tenía en regla… dicho por él, me dijo 'todo lo tengo impecable', '¿todo?', le volví a preguntar, y me dijo 'todo', le dije 'fíjate lo que Dios te está dando, una oportunidad para dejes claras tus cosas', y dicho por él, por eso a mí me sorprendió demasiado, digo, es un tema que no quiero tocar, y sin levantar polémica, porque a mi cuando me dijeron que no había testamento yo no me meto en ese tema, y mi sorpresa fue de '¡ay!, ¡cabr$%!, si yo 3 meses antes hablé con él y me dijo que tenía todo en regla y después de esos 3 meses no compró nada'", dijo.

Destacando que no quería tener problemas por estas declaraciones, el hermano del 'Rey del Jaripeo' agregó: "yo no me meto en nada de lo de la herencia […] lo que sí me consta a mi que yo cuando hablé con él, me dijo que todo lo tenía en regla y estaba súper consciente […] me dijo que todos sus papeles estaban en regla, y que todo estaba repartido como él quería, y […] yo no sé por qué no hubo testamento, no sé qué falto, yo no creo que él se haya ido con esa idea de que dejó mal las cosas, él se fue con la idea de que dejó bien las cosas".

Por otra parte, el licenciado Cipriano Sotelo, vocero del grupo de abogados de la familia Figueroa, manifestó que, si en este momento no se han repartido las propiedades de Joan Sebastian entre sus beneficiarios, es porque Juliana Figueroa, una de las hijas del cantautor mexicano, asegura que hay otros bienes que no se han reportado en la sucesión testamentaria, y por ello se muestra renuente a que lo ya reportado sea dividido entre los nueve herederos considerados por la ley, incluida ella.

Fuente: Agencia México