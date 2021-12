¿Infiel a Erik Rubín? Andrea Legarreta se confiesa en 'Hoy' e impacta a Televisa con fuerte secreto

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien tiene más de 20 años de matrimonio con Erik Rubín, dejó en shock al público de Televisa pues hace algunas horas confesó un fuerte secreto que estaba guardando.

Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la también actriz de 50 años dejó impactada a la audiencia del canal de Las Estrellas pues admitió públicamente algo que se había dicho de ella durante toda su carrera, sin embargo, no tiene nada qué ver con una infidelidad al padre de sus hijas.

Resulta que en el matutino de Televisa se habló sobre las dificultades que enfrentó la actriz Michelle Renaud por sus implantes de senos, los cuales le acarrearon difíciles problemas de salud como moretones, caída de cabello, acné, dolor de cuerpo y más.

Sin pelos en la lengua y sin temor a críticas, Andy admitió que ella también estaba operada pero confesó en exclusiva que ella también se retiró sus implantes no por el mismo motivo de Mich, sino por su edad.

Yo no les había dicho pero también me las quité... me quité los implantes, no lo había comentado, en exclusiva para Hoy", contó.