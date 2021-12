No tiene ni para comer: Tras veto de Televisa, polémico actor llega a TV Azteca y Chapoy lo humilla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y exconductor del programa Hoy, quien tiene fuerte pleito con Andrea Legarreta y estuvo vetado de Televisa por años, llega a TV Azteca con tremenda confesión que le valió ser criticado por Pati Chapoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alfredo Adame, quien está distanciado de sus hijos desde hace tiempo y hasta los desheredó. Además de sus pleitos con varios famosos, ha despotricado en repetidas ocasiones contra sus exesposas Mary Paz Banquells y Diana Golden.

Adame, quien fue galán de telenovelas en Televisa durante casi 30 años, fue perdonado por la televisora hace unos meses luego de ser 'congelado' por años tras estar en melodramas como Retrato de familia y La fuerza del amor.

Adame salió del programa Hoy, matutino en el que conoció a Andrea Legarreta, con quien sostiene un fuerte pleito desde hace unos años, pues él la acusó de presuntamente serle infiel a Erik Rubín con un ejecutivo y hasta de correr a personas de la empresa.

Tras estar sin trabajo durante varios años, Adame volvió al programa de comedia Perdiendo el juicio pese a que trascendió hace unos meses que no tenía dinero "ni para comer" luego de perder la demanda que interpuso en su contra Diana Golden.

¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno", dijo Adame.

Tras todas estas controversias, ¿será que el conductor se conmueve por las fechas decembrinas y busque el perdón de sus hijos y la reconciliación con sus exparejas? Al parecer no, ni cerquita.

En lo personal, me mortificó. No es posible que él dice que a pesar de que pasó Navidad y viene el Año Nuevo, no se quiere reconciliar con los hijos. ¿Qué onda con ese hombre? No se vale, son sus hijos", le reclamó Pati Chapoy al aire en 'Ventaneando'.

Fiel a su personalidad, Adame respondió a esta propuesta: "Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios".

Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron (...) Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada", dijo.

Y esque Alfredo asegura que ni un milagro navideño podría sanar, no solo la relación con sus hijos, sino con la madre de estos, Mary Paz Banquells: "Me robó dinero, se compró tres coches para una aplicación y ella sí gana dinero y yo no".

Sobre si podría darse otra oportunidad en el amor luego de sus malas rachas, Alfredo Adame reveló:

El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado en la vida".

Finalmente, se dijo muy confiado de que el 2022 para él será un año fantástico, ya que asegura que hasta trabajo le sobra en Televisa y en más televisoras.

Tengo una obra de teatro que quiero echar a andar. Televisa me está ofreciendo tres protagónicos de telenovelas para el año que entra. Entonces, bueno, en esas ando ahorita (...) Diario estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mucho ejercicio, mentalizándome y seguiré siendo el mismo Alfredo Adame de siempre".

Finalmente, ya de vuelta en el foro, conductores de Ventaneando arremetieron contra Adame, cuestionando cómo pudo Mary Paz durar tantos años casada con él si ahora es muy explosivo.

Él ha ido cambiando con el tiempo. Ahora es más explosivo... ¿no será que tiene depresión? y lo manifiesta con ese enojo", mencionaron.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Venga la Alegría y Programa Hoy