Su amante la traicionó: Tras 20 años en TV Azteca y volver a Televisa, actriz da inesperada noticia

Ciudad de México.- La famosa actriz Andrea Noli, quien trabajó durante 20 años en TV Azteca y recientemente regresó a los proyectos de Televisa, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol y compartió una inesperada noticia.

Como se recordará, la protagonista de exitosos melodramas como Los Sánchez y Top Models enfrentó un fuerte escándalo en los 2000's cuando salió embarazada de su primer y única hija mientras era amante del actor Jorge Salinas, quien en ese momento estaba casado con Fátima Boggio y desde un inicio negó su paternidad.

El galán de telenovelas mexicano siempre aseguró no ser el padre de Valentina Noli, quien ya tiene 15 años, y hasta el momento sigue sin darle su apellido o reconocerla públicamente. La adolescente ni siquiera ha podido convivir con él o con sus medios hermanos.

En la entrevista que brindó a Imagen TV, Andrea confesó que está muy orgullosa del trabajo que ha hecho como padre y madre de su pequeña, a quien ha atendido y mantenido al 100 por ciento ella sola.

La actriz, quien volvió a Televisa este 2021 participando en un episodio de Esta historia me suena, contó que tiene una gran relación con su hija y que quiere apoyarla en todas sus decisiones, incluso si desea incursionar en el medio artístico.

Yo meterla de niña actriz no, 'a trabajar, órale vas', todavía no y ella no está definida al 100 por ciento por la actuación o el modelaje, tiene varias inquietudes, no quiero que empiece a trabajar nomás por trabajar, habrá que probar a ver si le gusta", añadió.