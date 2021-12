Televisa aplasta a 'VLA': Tras caer en drogas, galán de novelas deja TV Azteca y debuta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas y empresario, quien hace unas semanas anunció que se planeaba retirar del medio artístico para perseguir una carrera fuera de los foros, se une al programa Hoy de Televisa luego de estar en TV Azteca.

Se trata de Roberto Palazuelos, quien en 1986 debutó en las telenovelas de Televisa en el melodrama Marionetas. Posteriormente estuvo en Muchachitas, Simplemente María, Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Mañana es para siempre, Bajo las riendas del amor y Llena de amor.

Su última telenovela fue Hasta el fin del mundo en el 2014 y desde entonces solo ha participado en series, la última siendo la serie 40 y 20 y Perdiendo el juicio, ambas junto a su amigo Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Como se recordará, el también abogado hace unos años estuvo en TV Azteca y en entrevista con Venga la Alegría confesó que ya no quería hacer melodramas, además de hablar de la controversial serie de Luis Miguel, que en ese entonces solo había sacado una temporada.

El género de la novela ya me da flojera, las series son increíbles. hay que navegar hacia las series, más cortas. Ya esas historias de 12 meses, 13 meses al aire la gente ya no las soporta".

Incluso, el propio Roberto reveló que lo corrieron de la telenovela Dos mujeres, un camino en 1993 por sus adicciones, ya que en uno de los breaks decidió ir a comprar droga y a su regreso, por el trafico, no pudo llegar al llamado.

Llego y me dice (Emilio) Larrosa: 'Estás abusando de mi amistad, de la estrella en la que te convertiste, te tienes que dar cuenta que en este negocio nada es indispensable más que el vestuario. Estás despedido', le digo: 'Oiga, don Emilio, sí yo soy', (le respondió): 'Tú eres nada, estás despedido'. Y me corren, gracias a Dios no me vetó la empresa, pero me hicieron a un lado, me bajaron los humos".