¡Televisa, de luto! Conductora de 'Hoy' anuncia dolorosa muerte de su padre: "Gracias por tanto"

Ciudad de México.- Televisa de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que hace unas horas una integrante del programa Hoy anunció que lamentablemente estaba sufriendo la muerte de su padre y compartió un desgarrador mensaje.

Se trata de la actriz y conductora Paty Villanueva, media hermana del también conductor de Hoy Arath de la Torre, quien estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y se integró al matutino de Las Estrellas a principios de 2020.

La también empresaria, quien conduce la sección de El Roll de Hoy, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para informar a todos sus fans y seres queridos que lamentablemente había fallecido su papá Armando Villanueva justo unos días antes de celebrar el Año Nuevo.

Durante la tarde de ayer martes 28 de diciembre, Paty compartió una serie de imágenes en las que aparece posando junto a su padre y le dedicó un amoroso mensaje de despedida.

Vuela alto Daddy... Descansa en paz... Te amo y siempre estás en mi corazón, gracias por ser tan bueno y acompañarme siempre", escribió la actriz.

Hasta el momento, Arath no se ha pronunciado sobre esta partida pero hay que recordar que el señor Villanueva no es su papá biológico. El progenitor del conductor es Arath de la Torre Álvarez, con quien no pudo convivir en mucho tiempo debido a problemas que tuvo con su madre.

