Tras 10 años en Televisa y retirarse de las novelas, actriz vuelve con proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien hace unos meses anunció su retiro de las telenovelas luego de 10 años en Televisa, reapareció en los medios y confirmó que está estrenando un nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Se trata de la guapísima mexicana Claudia Álvarez, quien comenzó su carrera con la televisora del Ajusco en 2003 y realizó exitosos melodramas como Mirada de mujer, el regreso, Un Nuevo Amor, Las Juanas, Bellezas indomables, Pobre diabla, entre otras.

Hasta que en 2011 decidió cambiar a la empresa de Ricardo Salinas Pliego por Televisa y se unió al elenco de la serie de canal 5 El Equipo. Ese mismo año también realizó la telenovela Dos hogares y después le siguieron otra larga lista de proyectos.

En 2020 tras concluir las grabaciones del exitoso melodrama Vencer el desamor donde dio vida a la protagonista, Claudia confesó en entrevista con el programa Hoy que se retiraba de las telenovelas por algún tiempo pues a que quería dedicarse a su familia y los planes le salieron bastante bien pues resultó embarazada de gemelos.

La mañana de este miércoles 29 de diciembre, Álvarez brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol de Imagen TV y aquí contó detalles de su nuevo proyecto, el cual no tiene nada qué ver con su regreso a la televisión.

La actriz no vuelve ni a Televisa ni a TV Azteca y en realidad, en esta ocasión decidió emprender un negocio de trajes de baño y lanzó su propia línea en colaboración con la diseñadora Vero Díaz.

Álvarez dijo sentirse muy agradecida y afortunada por poder seguir trabajando aún estando embarazada y contó un poco de los achaques que ha tenido durante su gestación.

En este embarazo, los síntomas fueron el doble, o sea me iba a morir, yo decía 'me voy a morir', desde que amanezco hasta que anochezco, vómitos y náuseas, de tener mucha hambre a no poder comer", detalló.