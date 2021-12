Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y traición con TV Azteca, altos mandos corren a conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien estuvo durante 8 años en el programa Hoy y en 2020 perdió su contrato de exclusividad, reapareció en Televisa tras ser visto en TV Azteca y confirmó que la productora del matutino lo corrió.

Se trata de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien salió presuntamente por otros compromisos laborales que le impedían seguir al aire, sin embargo, se especuló que fue porque no tenía una buena relación con Galilea Montijo, con la fallecida productora Magda Rodríguez o su hermana Andrea Rodríguez.

Esto nunca se confirmó sin embargo, se dijo que Andrea decidió sacarlo porque no generaba rating suficiente, aunque la conductora Andrea Legarreta comentó que ella tenía entendido que había sido una decisión de ejecutivos.

Tras 31 años en la empresa de San Ángel, el conductor que también aparece en la serie 40 y 20 y Perdiendo el juicio, confesó en Miembros Al Aire que sí lo despidió la productora, luego de meses de ausencia.

Fue en pleno programa cuando hizo estas declaraciones, justo cuando Paul Stanley recordaba cómo entró al programa Hoy.

Un día me levanto y veo que estaban haciendo casting a chavitos para 'Hoy' y entonces le subo a Carmen (Armendáriz) un tuit. Puse: 'Carmen, algún día yo voy a conducir @programahoy aunque solo hoy conduzca mi carro, así será' y ya lo puse así y me dijo: 'Ay muy buena idea, te vamos a llamar'. Y me llamaron", mencionó Paul.

Posteriormente, 'El Burro' contó cómo fue cuando entró con la producción de Carla Estrada al matutino, asegurando que él buscaba trabajo a como diera lugar y contó una anécdota con una bandera en la que él no sabía que estaban grabando.

Yo le digo: 'Negro, no ma... voltea, di que está el Burro aquí, que quiere trabajar', me dice: 'pen... es grabado'", dijo estallando en risas.

Y Raúl 'El Negro' Araiza explicó cómo ayudó al conductor a que le dieran el trabajo en le matutino, ya que reveló que altos ejecutivos no lo querían dentro, pues creían que iba a encajar: "Eso quedó grabado, después Carla lo puso y ya ella lo llamó pero no lo querían dejar porque decía Benítez (ejecutivo de Televisa). Este cab... ¿cómo lo vamos a poner? 'Va a alburear a la Legarreta'".

Entonces para crear una imagen de él buena le dije: 'Vente, siéntate en la sala y tráete a tus hijas'. Entonces llegó, las sentó, porque es muy buen padre, y lo empezaron a ver con otros ojos. Le dije: 'No alburees, no digas cac..., no digas mier...'", recordó Araiza.

Van Rankin comentó que lo siguieron invitando al matutino hasta que hubo un punto en el que todos en el elenco empezaron a pedir que se quedara, y así fue.

Me invitaron una o dos veces y de repente empezaron Galilea, Andrea y toda la banda empezaron a toda mad...: 'Burro adentro' y pues ya... estaba yo feliz".

Sin embargo, Paul interrumpió su lindo relato diciendo: "Y luego lo sacaron", a lo que 'El Burro' respondió confirmando que la productora del matutino Hoy, Andrea Rodríguez, lo despidió.

Y luego me corrió la Andrea Rodríguez (ríe). No, me aventé 8 años en 'Hoy' y lo digo con mucho cariño y agradecido".

Aunque tiene varios proyectos en Televisa y una gira de teatro con Roberto Palazuelos, hace unos meses se dijo que el conductor había sido visto en TV Azteca. Ahora que no tiene exclusividad, podría irse a la competencia y hasta aparecer en Venga la Alegría.

