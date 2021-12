Carlos Rivera confiesa en 'Hoy' que tendrá bebé con Cynthia Rodríguez y Escalona se ahoga en llanto

Ciudad de México.- El aclamado cantante y actor Carlos Rivera brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y conversó sobre su futuro personal y sentimental a Andrea Escalona, quien se conmovió hasta las lágrimas por esta dura razón.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, y la actriz de 35 años de edad primero recordaron que ellos se conocen y son amigos desde que eran jovencitos, cuando ambos comenzaban su carrera en las filas de TV Azteca.

Al borde del llanto, Escalona relató: "Yo me acuerdo de un chavito hace 18 años que entrevisté en Huamantla, que dijo que iba a ser padre, que tenía a su abuelita, de raíces, humilde, familiar y de repente verte convertido en esto, en éxito tras esto y dices ¿cuál es la receta del éxito?".

Asimismo, el novio de Cynthia Rodríguez contó que se encuentra sumamente contento del concierto que ofrecerá esta noche en la Arena CDMX donde ya agotó boletos y así habló de su éxito.

¡Qué concierto! ve nomás este lugar, ya está agotado todo, 20 mil personas, no lo puedo creer, te lo juro que (no me la creo) parece ser que soy el primer artista pop que lo llena solito", expresó.