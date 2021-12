En la ruina: Tras veto de Chapoy y sin trabajo en Televisa, conductora hará esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo, quien estuvo más de tres meses desaparecida, reaparece para hablar de sus planes de trabajo luego de que se quedara sin contratos en Televisa y TV Azteca la vetara por roces con Pati Chapoy.

La presentadora peruana, quien está causando revuelo luego de romper el silencio después de que fuera buscada por autoridades al ser señalada de deber 13 millones de pesos al SAT, se mostró más arrepentida que nunca ante la prensa y aclaró varios temas.

Además de aclarar en qué parte del proceso se encuentra su situación legal, también reflexionó sobre lo que ha vivido en todo este tiempo que ha sido señalada como defraudadora fiscal.

Manifestando que está en toda la disposición de colaborar con las autoridades, explicó:

Acá yo tengo problemas porque mi contador me metió en un lío con triple tributación, o sea, si ustedes sacan la cuenta, me están cobrando más de lo que gano en un año, eso no es evasión de impuestos, mi problema, y ya lo estoy aclarando, y la próxima semana probablemente estaré con el Procurador Fiscal, que le pedí una reunión para de una vez negociar y terminar, y me lo da, acá no hay ningún tipo de persecución, acá el que no la debe, no la teme".

Sin embargo, al escuchar que mucha gente e incluso compañeros del medio artístico la han juzgado por su problema legal, la conductora reflexionó y expresó:

Esta vez aprendí a callar cuando debo de callar, a no meterme en la vida de nadie, a ser feliz y a concentrar todas mis energías en lo que me queda de vida. No sé si será mucho o será poco, y además que no me interesa, que Dios los bendiga".

Como se recordará, en meses pasados Bozzo perdió una demanda por daño moral interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de manifestarse a favor de Geraldine Bazán, exesposa del actor, y despotricar contra el mexicano y la rusa.

Finalmente, Laura reveló que ya se encuentra en pláticas con algunas personas interesadas en llevar su vida a la pantalla chica, por lo que no descarta que en poco tiempo pueda estar totalmente involucrada en la realización de este proyecto.

Ya tengo tres propuestas: una empresa muy importante, eso lo maneja Alejandra Palomera y vamos a ver qué pasa. Esto lo ve ella. Parte de la historia, son 17 años, en el arresto domiciliario que pasé con Cristian Suárez y obviamente él participará en esa parte. ¿Quién la producirá? No sabemos, hay tres propuestas".

Cabe mencionar que la conductora hace unas semanas aseguró que cayó en depresión, está en la ruina, no tiene trabajo y vive de la herencia de sus padres, pues quedó en la quiebra ya que "lo que gané lo perdí todo", según dijo.

Yo vivo de la herencia de mis padres en este momento, porque todo lo que trabajé lo perdí. En Estados Unidos me robaron, me quitaron casas. Un tipo que rea mi hermano me estafó, porque soy perfecta para que me estafen. Yo solo pienso en mi programa, pero fuera de eso soy un desastre", comentó la peruana.

Como se recordará, Bozzo se unió a TV Azteca en el 2009 a su llegada a México, sin embargo, luego se fue a Televisa, pues según dijo, tenía de enemiga a la titular de Ventaneando Pati Chapoy, de quien asegura recibió malos tratos.

La peruana asegura que Pati no la quería debido a los altos ratings que ella trajo al canal, pues esto la molestaba y la hacía sentir 'amenazada' por su éxito. Por esto, aseguró que cuando Televisa le ofreció integrarse a las filas de la empresa, aceptó sin dudar.

La peruana renunció a su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel en el 2019 y en el 2020 estrenó Laura sin censura por Unicable, sin embargo, ahora se enfrentó al rechazo de ambas televisoras, quienes le habrían dado la espalda.

