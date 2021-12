Lista para morir: Tras 15 años vetada de Televisa, exactriz de TV Azteca confiesa su última voluntad

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Lucía Méndez, quien estuvo vetada de Televisa por 15 años tras irse a Telemundo y TV Azteca, confesó recientemente que ya tiene todo listo para el día de su muerte y hasta detalló cuál es su última voluntad.

La artista mexicana, cuyo éxito en la TV comenzó en 1972 cuando participó en el melodrama Muchacha italiana viene a casarse, es uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo. Hace unos meses reconoció que sí tuvo un amorío con su jefe de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, pese a la enorme diferencia de edad y aseguró que esto ocurrió cuando él ya estaba separado.

A inicios de los 2000, Méndez estuvo vetada de la televisora de San Ángel por irse a la competencia. Primero grabó en Telemundo Marielena y Señora Tentación y después llegó a TV Azteca para participar en los proyectos Tres veces Sofía y Golpe Bajo.

Finalmente en 2007 regresó a Televisa y desde entonces se le ha visto en varios programas. Incluso hace unas semanas fue invitada a participar en el especial para festejar los 70 años del canal de Las Estrellas.

Tras asistir a unos premios donde la homenajearon por su trayectoria, Méndez platicó con reporteros de Hoy y otros programas y aquí confesó qué quiere que pase con ella en caso de caer en coma en un futuro.

Yo ya tengo firmada la voluntad anticipada, yo ya la tengo, porque no quiero que me tengan conectada si yo ya no tengo remedio, yo ya le dije a mi hijo 'si ves que estoy muy mal, no me tengas conectada, déjame ir'", detalló.