A pocos días de salir de prisión, YosStop ofrece disculpa pública a Ainara

Ciudad de México.- Yoseline Hoffman empleó sus redes sociales para ofrecerle una disculpa pública a Ainara Suárez a tres días de obtener una suspensión condicional en el proceso que enfrentaba en prisión, tras reclasificarse su delito de pornografía infantil y violación equiparada por el de discriminación.

La joven conocida como YosStop colocó un video que comienza de la siguiente manera: “Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte denigrado, estigmatizado y maltratado, hoy entiendo que nadie debe calificar a una persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual. Pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor, te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado, ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento, es violación, y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento”.

Acto seguido, Yoseline se refirió a las acciones que la llevaron a prisión. “Te llamé put& por subir fotos de tu cuerpo en redes sociales, y me burlé de tu aspecto físico, ahora entiendo que es tu cuerpo, y que nadie debe decirte que hacer o no hacer con él, ni calificarlo. Ojalá todas las mujeres puedan sentirse cómodas con su cuerpo, sin que nadie las juzgue ni las insulte, te pido perdón por esto y les pido una sincera disculpa a todas las personas que pude haber ofendido, sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos y el contexto. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pende%&, dando por sentadas cosas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía, no me puse a pensar en lo que podía haber detrás, ahora sé que esa noche cuatro tipos adolescentes te violaron, que hicieron y grabaron cosas aborrecibles y detestables con tu cuerpo aprovechando que habías ingerido bebidas alcohólicas y que te encontrabas en un estado vulnerable”.

Sobre cómo obtuvo las imágenes del abuso que vivió Suárez, Hoffman explicó: “La grabación de tu violación me la envió una joven de nombre Daniela, quien además también te había insultado, calificado y juzgado. También supe del video en el que ella y otras niñas adolescentes te golpearon, denigraron y humillaron”.

Posteriormente, Yoseline Hoffman se sinceró y expresó: “Lamento muchísimo mi conducta, te expuse a agresiones e insultos en redes sociales, muchos por parte de mis seguidores, y te expuse hasta amenazas horribles de muerte y violación contra ti y tu familia. Con toda sinceridad espero que encuentres justicia, y me comprometo a colaborar en lo que pueda con la investigación de esos hechos y de la difusión de tu video de agresión sexual. Hoy reconozco que con mis palabras y acciones dañé gravemente la dignidad de una niña de 16 años, al denigrarla como persona y juzgarla sin derecho alguno, incrementando la afectación que ella ya había sufrido”.

Y añadió: “Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas con el video de “Patética generación” y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado, y he lastimado a muchas otras mujeres”.

De la misma manera, YosStop se refirió a sus fanáticos. “A mis seguidores y seguidoras les digo ‘Stoppers, ¡la cagu$!, me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio, y les pido no meterse con ella ni con su familia”.

Finalmente, la influencer reveló las acciones que deberá cumplir como parte del pago que le fue asignado para poder obtener su libertad.

“No volveré a expresarme públicamente de forma denigrante, insultante, humillante, revictimizante hacia ninguna persona, en especial hacia mujeres y niñas. Tomaré cursos de capacitación y sensibilización sobre víctimas, género y discriminación por una cantidad de horas fijas. Asistiré a sesiones compartidas por colectivas feministas una vez al mes durante tres años. Publicaré en mis redes sociales al menos una vez cada mes en el que compartiré lo aprendido en estos cursos. No volveré a hablar públicamente sobre Ainara o su familia, su vida, ni de los hechos de los que fue víctima, tendré prohibido contactarlos o acercarme a ellos y a su familia de forma directa o indirecta, salvo en relación con proceso penal. Donaré el cinco por ciento de todos mis ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencia durante 3 años. Colaboraré como testigo en los procedimientos relacionados con la agresión sexual de la que fue agredida Ainara”.

