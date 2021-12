Tras 'exhibir' a exconductora de TV Azteca, Charly López da detalles sobre su 'amistad' con un narco

Ciudad de México.- Luego de la publicación de Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, el mundo de los espectáculos está en shock, pues este habla de presuntas relaciones entre celebridades y narcotraficantes. Ahora, Charly López, ex de Ingrid Coronado confesó si es 'amigo' de 'La Barbie'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, Charly López rompió el silencio sobre su matrimonio con la exconductora de TV Azteca, Ingrid Coronado, y confesó que "ya no la quería ver ni en pintura". Ahora, habló de una 'relación' más polémica con el capo Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como 'La Barbie'.

En la imagen, Édgar Valdez Villarreal 'La Barbie', uno de los narcotraficantes más peligrosos de México.

A diferencia de Ninel Conde o Galilea Montijo, celebridades de Televisa que aparecen en la publicación de la periodista Anabel Hernández, Charly López no negó que conociera a uno de los narcotraficantes más famosos y sanguinarios de México.

En entrevista para De Primera Mano, de Imagen Televisión, el exintegrante de Garibaldi narró que sí, conoció a 'La Barbie' y si bien no eran amigos cercanos, si se relacionaron como 'cuates'.

Detalló que sus primeros encuentros con uno de los colaboradores de Los Zetas y el Cártel del Golfo ocurrieron en centros nocturnos, incluido su negocio, 'El Congo'.

No obstante, el ex Garibaldi reiteró que no estuvo involucrado en negocios ilegales; por otra parte, aseguró que 'La Barbie', uno de los protagonistas de la Guerra Contra el Narco que cobró miles de vidas en México, era un "hombre muy cariñoso".

Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía 'Cómo está mi Charly', yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo, lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, al negarlo se me hace como tonto, a mi punto de vista muy personal, no quiero que lo vayan a tomar a mal", finalizó el ex de Ingrid Coronado.