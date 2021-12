Tras unirse a 'VLA', querida actriz regresa a Televisa y la 'corren' en vivo de 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace unos momentos una conductora del programa Hoy se lanzó en contra de una querida actriz de Televisa, quien hace algunos meses se había unido a TV Azteca al estar como invitada en Venga la Alegría durante varias ocasiones.

Se trata de la artista mexicana Yulianna Peniche, quien la mañana de este viernes 3 de diciembre fue duramente humillada por Lolita Cortés en plena transmisión en vivo tras el desempeño que tuvo en su primera participación en Las Estrellas Bailan en Hoy al lado del actor Agustín Arana.

Durante el pasado 2020, Yulianna sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer en la pantalla de Azteca Uno durante varias ocasiones. Primero habló en exclusiva como Venga la Alegría sobre su compromiso matrimonial con 'El Parejita' López, exconcursante de Exatlón México, y además visitó el foro del matutino en diversas ocasiones para participar en las dinámicas Gánale al Capi y Sabelotodo.

En el transcurso de la semana, la intérprete de melodramas como María la del barrio se unió al reality de Hoy porque Gaby Carrillo tuvo que dejar la competencia por cuestiones laborales y a Lolita Cortés no le agradó mucho la noticia.

Este viernes, Peniche debutó en la pista de baile pero de nueva cuenta no logró convencer a 'La Jueza de Hierro' quien la hizo pedazos y le dijo que nunca debió unirse al programa e incluso le dio a entender que debía renunciar.

Me parece tan irresponsable que entres a un concurso y digas 'no sé bailar' y el concurso es de baile, me parece tan terrible... se llevaron entre las patas a Agustín, lo hicieron espantoso, se ve que no bailas nada, ¡nada!, es que no tendrías que haber entrado, Gabriela no tenía que haberse ido... esto que presentaron es una vergüenza", expresó Lola furiosa.