Anette Cuburu enternece a todo TV Azteca con amorosa felicitación a su hija: "Te amo como a ninguna"

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz de TV Azteca Anette Cuburu logró causar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que hace varias horas publicó una amorosa felicitación de cumpleaños para su hija Anette.

Como se sabe, la originaria de Mexicali, Baja California, estuvo casada por varios años con Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa, de quien se divorció en 2011 luego de una supuesta infidelidad. Según ella ha declarado, este hombre la mandó a vetar de todas las televisoras.

De esta relación sentimental nacieron tres niños, la mayor es Anette, y le siguieron un par de cuatitos de nombre Alejandro y Camila.

Este 30 de diciembre, la conductora del programa Venga la Alegría se encuentra de fiesta pues está celebrando que hace 15 años se convirtió en madre por primera vez y no dudó en escribirle un enorme y encantador mensaje a su primogénita.

¡Felices 15 años! No lo puedo ni creer, el tiempo se pasa volando. Gracias por hacer mi sueño realidad pero muy superado!!!!! Eres el amor más profundo que he sentido, mi maestra, protectora, porrista y la mejor compañera. Daría mi vida por la tuya en el momento que fuera necesario, sin ti a mi lado no se si seguiría en este plano y menos obteniendo logros (que son gracias a tu amor y a recordarme todos los días quién soy hacerme volver a creer en mí)", escribió Cuburu.