Carlos Muñoz: ¿Por qué el polémico coach empresarial decidió dejar las redes sociales?

Ciudad de México.- La figura de Internet, Carlos Muñoz, que cobra por aconsejar a las personas, comenta que, fue "su personaje disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial" quien ofendió al mesero, así que se después de ayudar a miles de emprendedores se alejará de sus redes sociales para "evolucionar".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente", dijo en un video titulado "Hasta pronto" que subió a sus redes.